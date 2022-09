Inflazione e caro energia | le associazioni dei consumatori si preparano alla mobilitazione e chiamano a raccolta sindacati e imprese

(Di domenica 25 settembre 2022)“strozzano le famiglie e l’economia” e le misure finora adottate “si sono rivelate purtroppo insufficienti a fronteggiare una situazione che appare in peggioramento”. Mentre l’Italia va al voto per scegliere il prossimo governo, ledeie utenti cercando la sponda die organizzazioni di categoria dell’agricoltura, dell’industria e dell’artigianato, del commercio e del terzo settore per dare vita a iniziative comuni di protesta e a unaa ottobre e novembre. L’obiettivo è “spingere il governo ad adottare misure efficaci di contrasto all’e alle speculazioni che ne influenzano pesantemente il corso”, si legge nella nota di Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoutenti, Casa del ...

... rappresentato dall'e dall'emergenza energia. Lo rende noto la cordata di associazioni ...e tutte le altre categorie danneggiate dall'attuale emergenza debbano unirsi contro il- vita - ...... un'emergenza pandemica, una guerra alle porte dell'Europa, il rimbalzo dell'e l'attuale emergenza sul- energia. Urne aperte dunque dalle ore 7 alle 23 per il rinnovo del Parlamento (...