In Russia salgono a 800 gli arresti per le proteste La violenza della polizia contro il ballo anti Putin in piazza – I video

(Di domenica 25 settembre 2022) Continuano leinla mobilitazione militare (parziale) annunciata il 21 settembre dal presidente Vladimir. Secondo i dati aggiornati del progetto media indipendente sui diritti umani Odv-Info, i manifestattualmente detenuti sono 799. In totale sarebbero state arrestate circa 2mila persone, per la maggior parte rilasciate. Non prima, come documentano le testimonianze raccolte da Odv-Info, di essere trattenute per ore o anche per tutta la notte senza il rispetto del protocollo, come ha raccontato l’attivista per i diritti umani Dinar Idrisov da San Pietroburgo. Al dipartimento didi Mosca, invece, ai fermati sono state prese le impronte digitali, sono stati fotografati e hanno dovuto consegnare il cellulare. Un altro attivista, Ilya Leshukov, ha ...