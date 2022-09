In Francia Guido Migliozzi ha sfoderato il suo golf migliore (Di domenica 25 settembre 2022) Genio e sregolatezza, lo avevamo già scritto su queste colonne la scorsa settimana, ovviamente in senso del tutto sportivo. Guido Migliozzi, 25 anni, la speranza del golf italiano. Metodico e creativo, alti e bassi negli ultimi tre anni, due vittorie sul Tour Europeo nel 2019, l’anno scorso un incredibile quarto posto allo US Open e poi tante prestazioni deludenti che ora sembrano essersi finalmente interrotte. Il cambio di forma si era già visto nelle ultime settimane, Migliozzi è arrivato in progressione a questo Open di Francia sullo splendido percorso di Le golf National, dove nel 2018 avevamo descritto la vittoria della squadra europea nella quarantaduesima edizione della Ryder Cup. Un campo, difficile, pieno di trabocchetti. L’ha capito per primo Rasmus Højgaard, uno dei due ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 25 settembre 2022) Genio e sregolatezza, lo avevamo già scritto su queste colonne la scorsa settimana, ovviamente in senso del tutto sportivo., 25 anni, la speranza delitaliano. Metodico e creativo, alti e bassi negli ultimi tre anni, due vittorie sul Tour Europeo nel 2019, l’anno scorso un incredibile quarto posto allo US Open e poi tante prestazioni deludenti che ora sembrano essersi finalmente interrotte. Il cambio di forma si era già visto nelle ultime settimane,è arrivato in progressione a questo Open disullo splendido percorso di LeNational, dove nel 2018 avevamo descritto la vittoria della squadra europea nella quarantaduesima edizione della Ryder Cup. Un campo, difficile, pieno di trabocchetti. L’ha capito per primo Rasmus Højgaard, uno dei due ...

