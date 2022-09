In fiamme fabbrica di biciclette a Cavarzere nel veneziano

Leggi su italiasera

(Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Paura anel. Vasto incendio in unadiin via Enzo Ferrari. Nel pomeriggio, erano circa le 16, si è alzata un’alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Al momento non si hanno notizie di persone ferite o intossicate. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco per spegnere leche ha interessato il capannone di oltre 6000 mq. Altri mezzi e personale sono in arrivo dai diversi comandi dei vigili del fuoco del Veneto. “E’ divampato un grosso incendio in zona industriale a” scrive su Facebook il sindaco Pierfrancesco Munari. “Invito tutti i cittadini a chiudere le finestre e ad evitare di avvicinarsi al rogo, in attesa di capire se vi è un rischio per la salute pubblica. Si prega massima collaborazione”. ...