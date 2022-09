Il voto della presidente del Senato Casellati a Potenza (Di domenica 25 settembre 2022) La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha votato in una scuola del centro storico a Potenza, in Basilicata, dove è candidata. 25 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) LadelElisabettaha votato in una scuola del centro storico a, in Basilicata, dove è candidata. 25 settembre 2022

marattin : A soli 2000 km da qui, oggi vengono a prenderti con un fucile, per farti votare quello che dicono loro. Non abitui… - CarloCalenda : Possiamo scegliere. Se rimanere imprigionati in un eterno ritorno del“voto contro”;di credere in rivoluzioni che no… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Paler… - RobertoSignore7 : RT @TeresaBellanova: Il voto è un diritto, l’espressione più alta della democrazia. Io ho votato, adesso, nella mia Lecce. Fatelo anche… - MarcoMeo1 : Mi confermate che anche senza pubblicare la foto della tessera elettorale il voto vale lo stesso? #ElezioniPolitiche22 -