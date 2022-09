Il voto ancora in calo. Il punto sull’affluenza alle 19 (Di domenica 25 settembre 2022) ancora in calo l’affluenza al voto in queste elezioni politiche. alle ore 19:00, ha votato circa il 51,25% degli elettori, secondo l’ultimo report del ministero dell’Interno. Il dato è stato rilevato a 6.324 su 7.904 comuni. Nelle elezioni precedenti del 2018, alla stessa ora, si era recato alle urne il 58,54% degli elettori. Il computo per il Senato è previsto solo alle 23:00. Secondo l’analisi di Quorum/YouTrend, un elemento in comune tra il 2018 e il voto di oggi è la maggiore partecipazione registrata nelle regioni del Centro-Nord rispetto a quelle del Sud e delle Isole. Nelle regioni del Centro-Nord, aggiunge l’analisi con i dati delle ore 12:00, l’affluenza ha tenuto, e in certi casi si è persino registrato un aumento (+1,3% in Lombardia, con un notevole +2,8% a ... Leggi su formiche (Di domenica 25 settembre 2022)inl’affluenza alin queste elezioni politiche.ore 19:00, ha votato circa il 51,25% degli elettori, secondo l’ultimo report del ministero dell’Interno. Il dato è stato rilevato a 6.324 su 7.904 comuni. Nelle elezioni precedenti del 2018, alla stessa ora, si era recatourne il 58,54% degli elettori. Il computo per il Senato è previsto solo23:00. Secondo l’analisi di Quorum/YouTrend, un elemento in comune tra il 2018 e ildi oggi è la maggiore partecipazione registrata nelle regioni del Centro-Nord rispetto a quelle del Sud e delle Isole. Nelle regioni del Centro-Nord, aggiunge l’analisi con i dati delle ore 12:00, l’affluenza ha tenuto, e in certi casi si è persino registrato un aumento (+1,3% in Lombardia, con un notevole +2,8% a ...

