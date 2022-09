Il Volo, Piero Barone in estasi: serata d’obbligo al cospetto del Rocket Man – FOTO (Di domenica 25 settembre 2022) Il trio immersi nella esperienza americana. Il Volo applaude l’impareggiabile artista nella notte magica di DC. Sono intraprendenti e fortunati. Il Volo hanno spiccato davvero grazie a tanto sudore e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 25 settembre 2022) Il trio immersi nella esperienza americana. Ilapplaude l’impareggiabile artista nella notte magica di DC. Sono intraprendenti e fortunati. Ilhanno spiccato davvero grazie a tanto sudore e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

madillibus : Non Piero Pelú sul mio stesso volo - Johanailvolover : RT @LorenzoRivaReal: Attimi di una splendida serata... Piero Barone IL Volo Piero Barone IL Volo @ignazioboschetto @gianginoble11 @barone… - maleficaraquel : RT @AdoptadaBarone: lorenzorivacouturier: Attimi di una splendida serata... Piero Barone IL Volo Piero Barone IL Volo #ignazioboschetto #gi… - louisrainbow01 : @Samuela50714663 Ti dico solo che i suoi post sono Gianluca e Piero (il volo) Alex e albe Luigi e Nunzio Mattia… - louisrainbow01 : @Samuela50714663 Beh se questo ti sconvolge ti consiglio di non guardare le altre storie che ha messo perché per le… -