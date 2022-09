Il trionfo dei 'Gelati di Piero': è primo posto - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 25 settembre 2022) Termina il gioco de La Nazione e Confartigianato che ci ha accompagnato in questi mesi estivi. Sul podio anche 'Momo Gelati' e 'Al ... Leggi su lanazione (Di domenica 25 settembre 2022) Termina il gioco de La Nazione e Confartigianato che ci ha accompagnato in questi mesi estivi. Sul podio anche 'Momo' e 'Al ...

GCerqueti : Non è facile che ti conceda una foto un campione del mondo. Grazie a Cliferty Calleja, quarantenne di Malta, che si… - FEzrebu : @marc_iov @putino Io dal '92 (alle politiche) e in effetti la classe politica si è sempre più avvicinata al livello… - ronzidante : RT @giulianobernar7: Conte quando parla di politica li mette tutti in riga non ce n e' per nessuno tour elettorale domani ultima fermata Ro… - Rodica17957578 : RT @giulianobernar7: Conte quando parla di politica li mette tutti in riga non ce n e' per nessuno tour elettorale domani ultima fermata Ro… - danieledv79 : RT @MicheleTersite: @CarmineIascone @StefanoChiaran3 @vito_batt @lorepregliasco Il trionfo dei populismi di destra e di sinistra sarebbe la… -