Il senso perduto e ritrovato dell' amicizia

(Di domenica 25 settembre 2022) In un’epoca dove le relazioni sono sempre più «virtuali», si moltiplicano riflessioni e scoperte su questo legame unico. Messo oggi in luce dal saggio di un grande psichiatra. La nostra non è certo un’epoca che favorisce le relazioni umane. Dalle nuove tecnologiea comunicazione alle epidemie, alle trasformazioni nel mondo del lavoro, sono molti i fattori che diradano gli incontri di persona. Ed è proprio uno dei motivi per cui il tema, da sempre al centroa riflessione filosofica, sta ora suscitando anche l’interessea ricerca scientifica. Alcune settimane fa, un articolo su Science Advances del Weizmann Institute of Science ne ha indagato le basi chimiche. Usando un «naso» elettronico, una macchina i cuiri producono un’impronta olfattiva se ...