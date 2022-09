Il Pd si gioca anche la leadership: sotto il 20% la ditta si sfalda. E la corsa alla poltrona di Letta è già iniziata (Di domenica 25 settembre 2022) I sondaggisti hanno bocciato la sua scelta comunicativa e i sondaggi sono impietosi. Il Pd in questo voto si gioca anche la leadership di Enrico Letta. Che mira a conservare la soglia psicologica del 20%. sotto la quale si aprirà il processo al segretario. Nel Pd è già cominciato il processo a Letta “Il partito – annota Repubblica – ha affrontato la campagna elettorale come fosse un anticipo di congresso, non solo perché sono in tanti pronti a candidarsi alla leadership se la segreteria Letta uscisse malconcia dal voto, ma soprattutto perché è già in corso un evidente scontro di strategie tra chi è ansioso di ricucire il prima possibile con Giuseppe Conte e chi punta ad alleanze sul versante opposto. Quel che al momento sembra ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 settembre 2022) I sondaggisti hanno bocciato la sua scelta comunicativa e i sondaggi sono impietosi. Il Pd in questo voto siladi Enrico. Che mira a conservare la soglia psicologica del 20%.la quale si aprirà il processo al segretario. Nel Pd è già cominciato il processo a“Il partito – annota Repubblica – ha affrontato la campagna elettorale come fosse un anticipo di congresso, non solo perché sono in tanti pronti a candidarsise la segreteriauscisse malconcia dal voto, ma soprattutto perché è già in corso un evidente scontro di strategie tra chi è ansioso di ricucire il prima possibile con Giuseppe Conte e chi punta ad alleanze sul versante opposto. Quel che al momento sembra ...

