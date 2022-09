Il papa oggi a Matera. Ieri ai giovani: fate chiasso per cambiare l’economia che uccide Si conclude il congresso nazionale eucaristico (Di domenica 25 settembre 2022) oggi il papa è a Matera per la cerimonia conclusiva della conferenza episcopale italiana che da giorni si svolge nella città lucana. In chiusura dell’assemblea Cei la messa celebrata da Francesco. Parte del programma originario è cambiata, con l’annullamento di alcune visite, data la contemporaneità con le elezioni. Ieri ad Assisi il pontefice ha parlato ai giovani: fate chiasso, va cambiato il sistema di un’economia che uccide. Ha parlato di lavoro dignitoso ed adeguatamente retribuito, papa Bergoglio. L'articolo Il papa oggi a Matera. Ieri ai giovani: fate chiasso per cambiare ... Leggi su noinotizie (Di domenica 25 settembre 2022)ilè aper la cerimonia conclusiva della conferenza episcopale italiana che da giorni si svolge nella città lucana. In chiusura dell’assemblea Cei la messa celebrata da Francesco. Parte del programma originario è cambiata, con l’annullamento di alcune visite, data la contemporaneità con le elezioni.ad Assisi il pontefice ha parlato ai, va cambiato il sistema di un’economia che. Ha parlato di lavoro dignitoso ed adeguatamente retribuito,Bergoglio. L'articolo Ilaiper...

