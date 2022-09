Il Papa anticipa per maltempo visita a Matera parte da Ciampino

(Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Questa mattina - a causa delle condizioni metereologiche -Francesco, hato il suo programma di viaggio per lapastorale aper la conclusione del 27esimo Congresso eucaristico nazionale. Lasciata Casa Santa Marta alle ore 6:30, si è trasferito all'Aeroporto di Roma-da dove – alle ore 7 - è partito. Francesco è poi giunto in auto da Gioia del Colle (Bari) dove è arrivato in aereo ed è andato allo stadio per celebrare la Santa Messa a conclusione del ventisettesimo Congresso Eucaristico Nazionale, iniziato giovedì e al quale hannocipato vescovi e delegati in rappresentanza di 180 Diocesi. Raggiunto il Campo-scuola di Atletica Leggera “Raffaele Duni”, dopo aver effettuato il cambio di vettura, il Santo Padre si reca allo Stadio comunale ...

