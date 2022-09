‘Il mio calcio libero’: l’intervento di Seedorf al Festival dello Sport | VIDEO (Di domenica 25 settembre 2022) Clarence Seedorf è stato ospite al 'Festival dello Sport' a Trento. Ecco l'intervento integrale dell'ex calciatore e allenatore del Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 settembre 2022) Clarenceè stato ospite al '' a Trento. Ecco l'intervento integrale dell'ex calciatore e allenatore del Milan.

StefanoFassina : Il mio voto domenica è per ?@Mov5Stelle? guidato da ?@GiuseppeConteIT? Scelta a lungo ragionata, ma molto dolorosa… - CarloCalenda : Il mio ultimo pensiero per voi prima di domenica è di votare consapevolmente, liberamente, con la testa e non con l… - borghi_claudio : Al mio seggio tutti incazzati perché con il tagliando antifrode si fa casino e si rischia sempre che qualcuno inser… - fondenteextra : Sono andata a votare, il mio dovere l'ho fatto.. #ElezioniPolitiche2022 - About_Alice19 : RT @amjwine: chiedo aiuto del twitter mio padre ha perso il lavoro e sono mesi che cerchiamo ma nulla CERCA LAVORO zona ROMA E PROVINCIA pu… -