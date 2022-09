Il militare che rubava i buoni benzina per rivenderli: ”Sono ludopatico” (Di domenica 25 settembre 2022) Purtroppo il demone del gioco è una brutta bestia, difficile da placare e da tenere a bada. A ciò si aggiungono anche i buoni del carburante. Ma in che modo? Nelle ultime ore arriva la notizia di un militare condannato a restituire 18.600 euro al pubblico erario dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. La somma corrisponderebbe, in sostanza, all’importo dei ticket benzina fatti sparire dagli uffici in cui era impiegato con il ruolo di capo deposito carburanti. A riportare il fatto è la testata la Repubblica. Cedole carburante in cambio di denaro Il colpo grosso è stato ricostruito proprio dal Tribunale militare. In seguito, dopo la condanna per peculato militare aggravato, Sono arrivati anche i magistrati contabili a dire la loro. Con tutta la documentazione a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 settembre 2022) Purtroppo il demone del gioco è una brutta bestia, difficile da placare e da tenere a bada. A ciò si aggiungono anche idel carburante. Ma in che modo? Nelle ultime ore arriva la notizia di uncondannato a restituire 18.600 euro al pubblico erario dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. La somma corrisponderebbe, in sostanza, all’importo dei ticketfatti sparire dagli uffici in cui era impiegato con il ruolo di capo deposito carburanti. A riportare il fatto è la testata la Repubblica. Cedole carburante in cambio di denaro Il colpo grosso è stato ricostruito proprio dal Tribunale. In seguito, dopo la condanna per peculatoaggravato,arrivati anche i magistrati contabili a dire la loro. Con tutta la documentazione a ...

