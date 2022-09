(Di domenica 25 settembre 2022) Il riconoscimento «Il più crudele dei mesi» del giornalista e scrittore bergamasco scelto dalla giuria per la sezione «Unper la serie Tv».

Il libro di Gigi Riva su Nembro falcidiato dal Covid premiato ad Asolo - Gigi Riva vince il premio Segafredo Zanetti con il libro sulla pandemia a Nembro - Complimenti a Viola Ardone e Gigi Riva ! I loro libri sono i vincitori del 'Premio Segafredo Zanetti - Città di Asolo'

Sono Viola Ardone e Gigi Riva i vincitori del "Premio Segafredo Zanetti, Città di Asolo. Un libro, un film". Alla Ardone per 'Oliva Denaro' (Einaudi) è stato assegnato il riconoscimento "Un libro per il cinema" e a Riva per 'Il più crudele dei mesi'. I premi sono stati consegnati nel corso della cerimonia di premiazione che si è tenuta al Teatro Eleonora Duse.