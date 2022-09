Il de profundis della sanità pubblica: in 10 anni chiusi 111 ospedali, tagliati 37mila posti letto. Medici a nuovo governo: “Sarà mobilitazione” (Di domenica 25 settembre 2022) Eccolo il de profundis della sanità pubblica: in dieci anni, tra il 2010 ed il 2020, ha perso 111 ospedali e 113 Pronto soccorso. Ha subito il taglio di 37 mila posti letto e, nonostante le assunzioni per far fronte al Covid-19, nelle strutture ospedaliere mancano all’appello ancora oltre 29 mila professionisti, di cui 4.311 Medici. Numeri che, a cascata, hanno comportato una “riduzione drastica dell’attività sanitaria”: gli accessi in Pronto soccorso risultano in calo, ma il tasso di mortalità è aumentato dell’85%. Sono i numeri di un impressionate rapporto sulla sanità pubblica diffuso oggi dalla Federazione CIMO-FESMED cui aderiscono 14mila Medici, in parallelo a un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Eccolo il de: in dieci, tra il 2010 ed il 2020, ha perso 111e 113 Pronto soccorso. Ha subito il taglio di 37 milae, nonostante le assunzioni per far fronte al Covid-19, nelle struttureere mancano all’appello ancora oltre 29 mila professionisti, di cui 4.311. Numeri che, a cascata, hanno comportato una “riduzione drastica dell’attività sanitaria”: gli accessi in Pronto soccorso risultano in calo, ma il tasso di mortalità è aumentato dell’85%. Sono i numeri di un impressionate rapporto sulladiffuso oggi dalla Federazione CIMO-FESMED cui aderiscono 14mila, in parallelo a un ...

MauroDelCorno : RT @fattoquotidiano: Il de profundis della sanità pubblica: in 10 anni chiusi 111 ospedali, tagliati 37mila posti letto. Medici a nuovo gov… - maxgreco : RT @fattoquotidiano: Il de profundis della sanità pubblica: in 10 anni chiusi 111 ospedali, tagliati 37mila posti letto. Medici a nuovo gov… - mazzocchitti : RT @fattoquotidiano: Il de profundis della sanità pubblica: in 10 anni chiusi 111 ospedali, tagliati 37mila posti letto. Medici a nuovo gov… - Danae0308 : RT @fattoquotidiano: Il de profundis della sanità pubblica: in 10 anni chiusi 111 ospedali, tagliati 37mila posti letto. Medici a nuovo gov… - fattoquotidiano : Il de profundis della sanità pubblica: in 10 anni chiusi 111 ospedali, tagliati 37mila posti letto. Medici a nuovo… -