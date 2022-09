Il colpo del leone | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 25 settembre 2022) Ildel: trama, cast e streaming delQuesta sera, domenica 25 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Ildelfrancese del 2020 diretto da Ludovic Colbeau-Justin con Dany Boon, Philippe Katerine e Anne Serra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Per aiutarlo a ritrovare la fidanzata perduta, Romain, dottore di un ospedale psichiatrico, non ha altra scelta che lasciare scappare Léo Milan, uno dei pazienti che sostiene di essere un agente segreto. Non è però sicuro di aver preso la giusta decisione: Léo è davvero un agente segreto noto con il soprannome di “” o è solo un grandissimo bugiardo? Ildel: il cast delAbbiamo visto la ...

