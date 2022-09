Ibrahimovic sbarca al cinema | cameo nel nuovo Asterix

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 settembre 2022) Dopo Sanremo e la pubblicità,arriva al: lo svedese avrà unnelfilm diDopo Sanremo e il mondo degli spot televisivi, Zlatanadessoal. Il calciatore svedese avrà unnelfilm di. Soon. Vive la France #etobelixlempiredumilieu pic.twitter.com/FIu00f899G— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra official) September 25, 2022 Lo svedese ha pubblicato sui propri social il primo trailer del film, dove lo si vede vestito da soldato romano. The first images of Zlatan'sin the upcomingand Obelix movie ?? pic.twitter.com/Q6d8PAdDV9— ESPN FC (@ESPNFC) ...