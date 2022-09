I poveri, questi desaparecidos della campagna elettorale (Di domenica 25 settembre 2022) Se il tratto più evidente, che funge da spartiacque dell’ultimo cinquantennio, è l’ostentata insofferenza degli abbienti nei confronti degli indigenti (vulgo, “i poveracci”), possiamo ritrovarne l’impronta in questa campagna elettorale che termina oggi. Tra la rimozione e l’infierire deliberatamente, per cui Matteo Renzi – come ci ricordava opportunamente il numero di FqMillennium di agosto – si propone come interprete politico del risentimento sprezzante di chi ha i piedi al caldo, sentenziando “voglio riaffermare l’idea che la gente deve soffrire”. Pendant di quanto dichiara un altro spregiudicato arrampicatore sociale, Flavio Briatore, il capitano d’industria la cui massima intuizione imprenditoriale è stata quella di unire in un solo brand la parola napoletanissima “pizza” con l’anglo-milanese “crazy” – per cui “sono i ricchi a creare posti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Se il tratto più evidente, che funge da spartiacque dell’ultimo cinquantennio, è l’ostentata insofferenza degli abbienti nei confronti degli indigenti (vulgo, “i poveracci”), possiamo ritrovarne l’impronta in questache termina oggi. Tra la rimozione e l’infierire deliberatamente, per cui Matteo Renzi – come ci ricordava opportunamente il numero di FqMillennium di agosto – si propone come interprete politico del risentimento sprezzante di chi ha i piedi al caldo, sentenziando “voglio riaffermare l’idea che la gente deve soffrire”. Pendant di quanto dichiara un altro spregiudicato arrampicatore sociale, Flavio Briatore, il capitano d’industria la cui massima intuizione imprenditoriale è stata quella di unire in un solo brand la parola napoletanissima “pizza” con l’anglo-milanese “crazy” – per cui “sono i ricchi a creare posti di ...

