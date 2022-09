I leader politici ai seggi | Giorgia Meloni vota allo scadere

(Di domenica 25 settembre 2022) Ladi Fratelli d'Italiahato nel suoo di Roma in serata a 10 minuti dalla chiusura dei. Una decisione presa, secondo quanto comunicato da Fdi nel pomeriggio, per ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Nuova provocazione dell'ambasciata russa in Italia: un post con una serie di scatti che ritraggono… - EleonoraEvi : Oggi sono stata a #Milano per esprimere la mia solidarietà ai ragazzi di @UltimaGenerazi1 che da giorni sono in… - vevetta771 : RT @OGiannino: Chiunque tra gli egorancorosi leader politici ITA, defenestrato da palazzo Chigi se ne sarebbe fregato lasciando i cocci a c… - padoananna : RT @OGiannino: Chiunque tra gli egorancorosi leader politici ITA, defenestrato da palazzo Chigi se ne sarebbe fregato lasciando i cocci a c… - Leilapalermo : RT @OGiannino: Chiunque tra gli egorancorosi leader politici ITA, defenestrato da palazzo Chigi se ne sarebbe fregato lasciando i cocci a c… -

Ladi Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha votato nel suo seggio di Roma in serata a 10 minuti dalla chiusura dei seggi. Una decisione presa, secondo quanto comunicato da Fdi nel pomeriggio, per ...Tra i primia recarsi al seggio Matteo Salvini, a Milano. Anche Berlusconi ha votato nella città lombarda. Renzi invece ha votato a Firenze, Letta, Conte e Calenda a Roma. Meloni ha ...Giorgia Meloni, romana, classe ’77, politica e giornalista professionista. Nata e cresciuta nel popolare quartiere della Garbatella a Roma, inizia il suo impegno politico a 15 anni, spinta dalla vogli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...