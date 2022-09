I dossier per il nuovo governo (Di domenica 25 settembre 2022) Il nuovo governo, che si formerà nei prossimi giorni, si troverà davanti ad una situazione economica e di politica estera per nulla semplice partendo dalle scadenze del Pnrr alla guerra in Ucraina, dall’emergenza energetica fino alla prossima legge di bilancio: ecco quali saranno i dossier. Una delle prime incombenze sarà la manovra, la legge che dà l’indirizzo all’azione dell’esecutivo. Per quanto riguarda il Def, invece, sarà ancora oggetto del Consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi. Il presidente uscente resterà infatti ancora protagonista fino a quando sarà utile di tutti dossier rimasti aperti. Ciò includerà quelle riforme utili ad incassare tutti i fondi del PNRR . L’obiettivo è realizzare nei prossimi due mesi oltre il 50% dei target in scadenza a fine anno. Se questa tabella di marcia sarà rispettata, nei mesi ... Leggi su notizieitaliaonline (Di domenica 25 settembre 2022) Ilgoverno, che si formerà nei prossimi giorni, si troverà davanti ad una situazione economica e di politica estera per nulla semplice partendo dalle scadenze del Pnrr alla guerra in Ucraina, dall’emergenza energetica fino alla prossima legge di bilancio: ecco quali saranno i. Una delle prime incombenze sarà la manovra, la legge che dà l’indirizzo all’azione dell’esecutivo. Per quanto riguarda il Def, invece, sarà ancora oggetto del Consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi. Il presidente uscente resterà infatti ancora protagonista fino a quando sarà utile di tuttirimasti aperti. Ciò includerà quelle riforme utili ad incassare tutti i fondi del PNRR . L’obiettivo è realizzare nei prossimi due mesi oltre il 50% dei target in scadenza a fine anno. Se questa tabella di marcia sarà rispettata, nei mesi ...

