I danni della tempesta Fiona nel Canada orientale (Di domenica 25 settembre 2022) Ha provocato alluvioni e grossi disagi: in un paese della provincia di Terranova e Labrador più di venti edifici sono stati trascinati via dalle onde Leggi su ilpost (Di domenica 25 settembre 2022) Ha provocato alluvioni e grossi disagi: in un paeseprovincia di Terranova e Labrador più di venti edifici sono stati trascinati via dalle onde

LaVeritaWeb : Audio Esclusivo ? Ascolta l’avvocato Rodolfo Murra, coordinatore dell'avvocatura della Regione Lazio, sulla vicend… - fanpage : 'Per noi quei messaggi che sono pesanti, sono verificati e credibili'. Il direttore di Fanpage @fcancellato a… - RegLiguria : Avvertita pochi minuti fa una scossa di #terremoto a #Genova e Città Metropolitana di magnitudo stimata intorno ai… - LDinosio : RT @codeina_1: Un uomo di 50 anni si è accasciato nel parcheggio per un infarto. Le manovre di RCP sono iniziate grazie ai passanti in atte… - marialetiziama9 : RT @IlKeating: Oggi i romani sono chiamati a votare #Zingaretti al quale la Procura della Corte dei Conti ha chiesto il pagamento di 11 mil… -