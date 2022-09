Hockey pista, Serie A1 2022: Sarzana si impone su Lodi, pari tra Vercelli e Follonica (Di domenica 25 settembre 2022) Va in archivio la seconda giornata del Campionato di Serie A1 2022-2023 di Hockey su pista, weekend contraddistinto da due scontri di alto profilo, quello tra Sarzana e Lodi e tra Vercelli e Follonica. Nella prima partita i liguri hanno superato di misura i lombardi per 2-1, risultato maturato in rimonta grazie alla rete di De Rinaldis e al goal vittoria di Ortiz Ruiz al 13:24 del secondo periodo. Scoppiettante pareggio invece quello tra i piemontesi e i toscani, partita contrassegnata da un avvincente e continuo botta e risposta che ha confermato l’ottimo stato di forma delle due squadre. Vittoria in esterna poi per Trissino, corsaro in quel di Monza per 2-3; tutto facile poi per Grossetto, il quale ha trovato un largo successo per 1-7 ai danni di ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Va in archivio la seconda giornata del Campionato diA1-2023 disu, weekend contraddistinto da due scontri di alto profilo, quello trae tra. Nella prima partita i liguri hanno superato di misura i lombardi per 2-1, risultato maturato in rimonta grazie alla rete di De Rinaldis e al goal vittoria di Ortiz Ruiz al 13:24 del secondo periodo. Scoppiettante pareggio invece quello tra i piemontesi e i toscani, partita contrassegnata da un avvincente e continuo botta e risposta che ha confermato l’ottimo stato di forma delle due squadre. Vittoria in esterna poi per Trissino, corsaro in quel di Monza per 2-3; tutto facile poi per Grossetto, il quale ha trovato un largo successo per 1-7 ai danni di ...

