Hockey pista, Serie A1 2022-2023: Sarzana si impone su Lodi, pari tra Vercelli e Follonica (Di domenica 25 settembre 2022) Va in archivio la seconda giornata del campionato di Serie A1 2022-2023 di Hockey su pista, weekend contraddistinto da due scontri di alto profilo, quelli tra Sarzana e Lodi e tra Vercelli e Follonica. Nella prima partita i liguri hanno superato di misura i lombardi per 2-1, risultato maturato in rimonta grazie alla rete di De Rinaldis ed al gol vittoria di Ortiz Ruiz al 13:24 del secondo periodo. Scoppiettante pareggio invece quello tra i piemontesi ed i toscani, in una partita contrassegnata da un avvincente e continuo botta e risposta che ha confermato l’ottimo stato di forma delle due squadre. Vittoria esterna per Trissino, corsaro in quel di Monza per 2-3, tutto facile per Grosseto, che trova un largo successo per 1-7 ai danni di ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Va in archivio la seconda giornata del campionato diA1disu, weekend contraddistinto da due scontri di alto profilo, quelli trae tra. Nella prima partita i liguri hanno superato di misura i lombardi per 2-1, risultato maturato in rimonta grazie alla rete di De Rinaldis ed al gol vittoria di Ortiz Ruiz al 13:24 del secondo periodo. Scoppiettante pareggio invece quello tra i piemontesi ed i toscani, in una partita contrassegnata da un avvincente e continuo botta e risposta che ha confermato l’ottimo stato di forma delle due squadre. Vittoria esterna per Trissino, corsaro in quel di Monza per 2-3, tutto facile per Grosseto, che trova un largo successo per 1-7 ai danni di ...

fisritalia : Gli #azzurrini battono la Francia ???? ai supplementari e confermano il bronzo ?? europeo. ?? Leggi l’articolo:… - ematr_86 : @Federvolley @RaiDue @SkySport @volleyballworld @GiuseManfredi oggi 17.00 HOCKEY PISTA U17M ITALIA vs FRANCIA in c… - lassueur : RT @fisritalia: La Spagna ???? travolge gli #azzurrini in semifinale. Oggi contro la Francia ???? per il bronzo europeo. Guarda la partita in… - fisritalia : La Spagna ???? travolge gli #azzurrini in semifinale. Oggi contro la Francia ???? per il bronzo europeo. Guarda la pa… - fisrveneto : #fisr FISR VENETO Zona 2 Hockey Pista 2022-23 DESIGNAZIONI CUG N°01 - -