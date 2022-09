Hockey ghiaccio, Alps League 2022-2023: sorride solo Cortina, sconfitta per le altre squadre italiane (Di domenica 25 settembre 2022) Nel sabato di Alps League 2022-2023, Campionato Internazionale di Hockey ghiaccio, sorride solo Cortina, uscita vittoriosa per 5-4 dal derby italiano contro Vipiteno. Tutte le altre squadre italiane coinvolte si sono dovute invece accontentare di una sconfitta. La già citata Cortina si è imposta per 5-4 dopo un match equilibratissimo, risolto soltanto all’ultimo giro di orologio prima della sirena grazie al grande colpo di Lacedelli, oggi autore di due reti. Merano invece ha dovuto cedere il passo a Jesenice, abile a passare con il risultato di 2-4 facendo la differenza grazie alla prima rete timbrata nel periodo inaugurale da Polycs e soprattutto ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Nel sabato di, Campionato Internazionale di, uscita vittoriosa per 5-4 dal derby italiano contro Vipiteno. Tutte lecoinvolte si sono dovute invece accontentare di una. La già citatasi è imposta per 5-4 dopo un match equilibratissimo, risolto soltanto all’ultimo giro di orologio prima della sirena grazie al grande colpo di Lacedelli, oggi autore di due reti. Merano invece ha dovuto cedere il passo a Jesenice, abile a passare con il risultato di 2-4 facendo la differenza grazie alla prima rete timbrata nel periodo inaugurale da Polycs e soprattutto ...

