Happy Casa Brindisi-Givova Scafati 95-91 a Martina Franca Basket maschile: partita di beneficenza per i pugliesi in prossimità del campionato di serie A (Di domenica 25 settembre 2022) Al palaWojtyla di Martina Franca l’Happy Casa Brindisi ha concluso il precampionato ieri sera. La formazione di Vitucci si è imposta sulla Givova Scafati per 95-91 al termine di una partita che nell’ultima fase ha anche fatto registrare qualche scintilla fra i giocatori. Il pubblico martinese ha accolto con una presenza considerevole le due squadre, impegnate nella partita di beneficenza. Brindisi disputerà per l’undicesimo anno consecutivo il campionato di pallacanestro maschile di serie A. (foto: tratta da pagina facebook Happy Casa Brindisi) L'articolo ... Leggi su noinotizie (Di domenica 25 settembre 2022) Al palaWojtyla dil’ha concluso il preieri sera. La formazione di Vitucci si è imposta sullaper 95-91 al termine di unache nell’ultima fase ha anche fatto registrare qualche scintilla fra i giocatori. Il pubblico martinese ha accolto con una presenza considerevole le due squadre, impegnate nelladidisputerà per l’undicesimo anno consecutivo ildi pallacanestrodiA. (foto: tratta da pagina facebook) L'articolo ...

