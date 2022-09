Hannah Arendt, la pensatrice della terribile banalità del male (Di domenica 25 settembre 2022) Come tutte le donne che hanno avuto un forte impatto nella storia, nella cultura e nella filosofia, Hannah Arendt è un esempio di libero pensiero e di affermazione di una mente indipendente, in grado di ragionare a dispetto del vissuto, oggettiva e analitica. Le sue riflessioni hanno segnato il Novecento e ci forniscono, ancora oggi, degli spunti più che interessanti. La Arendt, che non si è mai sentita a suo agio nei panni di filosofa e che ha sempre preferito essere definita politologa, fu colei che teorizzò uno dei concetti più spaventosi che si possano immaginare: quello della banalità del male. Ma non è tutto qui, perché ci mise in guardia anche su altri pericoli, il cui punto in comune è sempre uno: la mancanza di pensiero. Il processo a Eichmann e la banalità ... Leggi su dilei (Di domenica 25 settembre 2022) Come tutte le donne che hanno avuto un forte impatto nella storia, nella cultura e nella filosofia,è un esempio di libero pensiero e di affermazione di una mente indipendente, in grado di ragionare a dispetto del vissuto, oggettiva e analitica. Le sue riflessioni hanno segnato il Novecento e ci forniscono, ancora oggi, degli spunti più che interessanti. La, che non si è mai sentita a suo agio nei panni di filosofa e che ha sempre preferito essere definita politologa, fu colei che teorizzò uno dei concetti più spaventosi che si possano immaginare: quellodel. Ma non è tutto qui, perché ci mise in guardia anche su altri pericoli, il cui punto in comune è sempre uno: la mancanza di pensiero. Il processo a Eichmann e la...

