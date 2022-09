Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci rivela: “Pamela Prati e Valeria Marini si sono picchiate” (Di domenica 25 settembre 2022) Il gossip trova terra fertile ovunque, figuriamoci nei reality. E Giovanni Ciacci, da poco entrato nella casa del Grande Fratello, ha rivelato un aneddoto su Pamela Prati e Valeria Marini: nel passato, le due showgirl avrebbero litigato, lasciandosi andare anche ad atti di violenza. Ripreso dalle telecamere dell’abitazione più spiata d’Italia mentre parlava con Sara Manfuso, l’opinionista ha spiegato di aver sempre avuto una sua idea su Prati, anche prima del noto caso di Mark Caltagirone. Ciacci ha raccontato di aver conosciuto l’attrice quando collaborava con Valeria Marini. E la prima volta che le ha incontrate, le due soubrette sono venute alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Il gossip trova terra fertile ovunque, figuriamoci nei reality. E, da poco entrato nella casa del, hato un aneddoto su: nel passato, le due showgirl avrebbero litigato, lasciandosi andare anche ad atti di violenza. Ripreso dalle telecamere dell’abitazione più spiata d’Italia mentre parlava con Sara Manfuso, l’opinionista ha spiegato di aver sempre avuto una sua idea su, anche prima del noto caso di Mark Caltagirone.ha raccontato di aver conosciuto l’attrice quando collaborava con. E la prima volta che le ha incontrate, le due soubrettevenute alle ...

emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - DonatellaVarre2 : Ha capito che ha fatto una figura di merda. Il Grande fratello glielo ha detto. - DonatellaPierg1 : RT @emmabonino: Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannella e tan… -