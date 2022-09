Grande Fratello Vip 7, giorno 6: commenti al live (Di domenica 25 settembre 2022) giorno 6 In questo post potrete commentare il live della settima edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di domenica 25 settembre 2022)6 In questo post potrete commentare ildella settima edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - Ziacarmelina99 : @sisonokevin Ma poi sta sgravando così esattamente per cosa? Per 7 giorni di grande fratello? È un accanimento assu… - g_piacente : RT @drsmoda2: I giovani sono persi. Ringraziamo i genitori demmerda cresciuti a uomini e donne e grande fratello. Capisco perché li voglion… - noemiolac : RT @Vale41229116: “vengo al grande fratello, mi guarda tutto il mondo se mi vergognavo manco ci scherzavo con te” Luca on fire ???? #gfvip… - severusmagiustu : L’unico posto in cui vorrei stare ora è la casa del Grande Fratello in modo da non vedere per mesi le cagate che fa… -