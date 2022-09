Graduatorie di istituto, rinuncia supplenza: sanzione non riguarda le GPS (Di domenica 25 settembre 2022) Le Graduatorie di istituto, com'è noto, sono utilizzate dai dirigenti scolastici per l'assegnazione delle supplenze brevi e, in caso di incapienza o esaurimento delle GPS, di quelle al 30 giugno e al 31 agosto. Qual è la sanzione in caso di rinuncia ad una supplenza breve su posto comune? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 settembre 2022) Ledi, com'è noto, sono utilizzate dai dirigenti scolastici per l'assegnazione delle supplenze brevi e, in caso di incapienza o esaurimento delle GPS, di quelle al 30 giugno e al 31 agosto. Qual è lain caso diad unabreve su posto comune? L'articolo .

PaolaSarra : RT @orizzontescuola: Graduatorie di istituto, rinuncia supplenza: sanzione non riguarda le GPS - ProDocente : Graduatorie di istituto, rinuncia supplenza: sanzione non riguarda le GPS - infoitinterno : Graduatorie di istituto, rinuncia supplenza: sanzione non riguarda le GPS - orizzontescuola : Graduatorie di istituto, rinuncia supplenza: sanzione non riguarda le GPS - infoitinterno : Supplenze brevi da graduatorie di istituto: in quali casi il contratto è al 30 giugno con clausola risolutiva -