GP Giappone, MotoGP: vince Miller, cade Bagnaia all'ultimo (Di domenica 25 settembre 2022) Fabio Quartararo non vince su Yamaha, arriva nono nel GP Giappone di MotoGP ma può ritenersi enormemente soddisfatto del risultato ottenuto. Nella corsa del Sol Levante, infatti, i due avversari del campione del mondo per la vetta della classifica piloti steccano in modo clamoroso: Francesco Bagnaia su Ducati cade all'ultimo giro proprio per inseguire il transalpino e cercare il sorpasso, mentre Aleix Espargarò dopo aver cambiato il motore della sua Aprilia ed essere partito dal fondo della pit-lane ha concluso solo al sedicesimo posto. Punti d'oro, quindi, per il francese che incrementa il suo distacco in graduatoria ed allontana, anche se di poco, i due inseguitori. La vittoria è andata all'altra moto ufficiale di Borgo Panigale guidata da Jack Miller, mentre al ...

