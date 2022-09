Golpe in Cina e Xi Jinping arrestato. Ma è una bufala (Di domenica 25 settembre 2022) La notizia di un presunto colpo di Stato in Cina, con il presidente Xi Jinping agli arresti domiciliari, spopola sui social media. Su Twitter l'hashtag #Xi e #ChinaCoup sono di tendenza ma dal governo di Pechino non arriva alcuna conferma e sui media cinesi la notizia non compare. Per molti siti Internet si tratterebbe di notizie infondate che fanno parte di una cospirazione anti Xi. Secondo migliaia di utenti sui social, non confermati, l'organizzazione del Golpe da parte dell'Esercito popolare di liberazione cinese sarebbe iniziata mentre Xi si trovava a Samarcanda, in Uzbekistan, per partecipare al vertice della Sco, l'Organizzazione della cooperazione di Shanghai. E secondo alcune fonti sarebbe in qualche modo collegata alla condanna a morte dell'ex vice ministro della pubblica sicurezza cinese Sun Lijun con l'accusa di corruzione. ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 settembre 2022) La notizia di un presunto colpo di Stato in, con il presidente Xiagli arresti domiciliari, spopola sui social media. Su Twitter l'hashtag #Xi e #ChinaCoup sono di tendenza ma dal governo di Pechino non arriva alcuna conferma e sui media cinesi la notizia non compare. Per molti siti Internet si tratterebbe di notizie infondate che fanno parte di una cospirazione anti Xi. Secondo migliaia di utenti sui social, non confermati, l'organizzazione delda parte dell'Esercito popolare di liberazione cinese sarebbe iniziata mentre Xi si trovava a Samarcanda, in Uzbekistan, per partecipare al vertice della Sco, l'Organizzazione della cooperazione di Shanghai. E secondo alcune fonti sarebbe in qualche modo collegata alla condanna a morte dell'ex vice ministro della pubblica sicurezza cinese Sun Lijun con l'accusa di corruzione. ...

FabrizioDalCol : 'Xi Jinping arrestato, golpe in Cina'La voce choc non trova conferme - tempoweb : Golpe in #Cina e #XiJinping arrestato. Ma è una bufala #25settembre #cina #iltempoquotidiano… - Ralfmacher : RT @formichenews: Perché girano rumor fuori controllo su un #golpe in #Cina. #XiJinping L'articolo di Rossana Miranda (@rssmiranda) htt… - Sercit1 : RT @GermanoDottori: Dietro le notizie concernenti il presunto tentativo di golpe in Cina, ci sarebbe la setta Falun Gong - Rog_2 : RT @formichenews: Perché girano rumor fuori controllo su un #golpe in #Cina. #XiJinping L'articolo di Rossana Miranda (@rssmiranda) htt… -