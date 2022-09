golf | Migliozzi trionfa in Francia - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Eurosport_IT : MIGLIOZZI DA SOGNO IN FRANCIA ??????? Il golfista azzurro vince l’Open di Francia (montepremi 3 milioni di euro) con… - golfsportint55 : RT @golftgcom: Guido Migliozzi trionfa all’Open de France 2022 | “E ora voglio la Ryder Cup” - sportface2016 : #DPWorldTour | Open di #Francia 2022, #Migliozzi: 'Oggi sono stato ripagato dal #golf' - AlbertoGomiero : @ricpuglisi Guido Migliozzi ha vinto l’Open di Francia di golf. - golftgcom : Guido Migliozzi trionfa all’Open de France 2022 | “E ora voglio la Ryder Cup” -

L'azzurro ha vinto l'Open de France, uno dei torneo storici del circuito eurpeo, sul percorso che fu palcoscenico dei record di Francesco Molinari in Ryder ...Fino a quel momento, alla 18 non si era verificato alcun birdie tra tutti i golfisti che vi erano arrivati in questo ultimo giorno non lontano da Parigi., in barba a tutte le statistiche, lo ha realizzando, chiudendo il giro a - 16. E si è trattato del colpo decisivo, dal momento che, mentre altri crollavano con errori anche marchiani, l'... Golf, Open di Francia: Guido Migliozzi solleva il trofeo! Guido Migliozzi parla al termine del suo trionfo all'Open di Francia 2022 di golf, il suo primo ottenuto sul DP World Tour.L'azzurro ha vinto l'Open de France, uno dei torneo storici del circuito eurpeo, sul percorso che fu palcoscenico dei record di Francesco Molinari in Ryder Cup ...