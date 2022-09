Golf | Guido Migliozzi vince l’Open di Francia e vede la top 100 in classifica Il nuovo ranking

(Di domenica 25 settembre 2022) Pernon c’è soltanto la gioia della vittoria aldidisputato al LeNational, uno dei campi più iconici dell’intero circuito europeo (attualmente denominato DP World Tour). Anche una serie di numeri serve a dare maggiore forza al suo successo in terra transalpina. Il vicentino, infatti, fa un bel balzo in avanti nelmondiale, il noto OWGR, che di recente ha cambiato un po’ la distribuzione dei “pesi” per la determinazione dei punteggi indei giocatori sui vari tour considerati, che sono davvero tanti., DP World Tour:è perfetto! Suodigrazie ad un ultimo giro sensazionale Con la vittoria ...

Dopo 29 anni un italiano torna a vincere l'Open di Francia

Fino a quel momento, alla 18 non si era verificato alcun birdie tra tutti i golfisti che vi erano arrivati in questo ultimo giorno non lontano da Parigi. Migliozzi, in barba a tutte le statistiche, lo ...Da tre anni Migliozzi non vinceva alcun torneo, mentre diversi secondi posti erano arrivati: ' Avevo fiducia nel fatto che un giorno sarei tornato a vincere. E' incredibile. Ho lavorato nel modo più ... Golf, Open di Francia: Guido Migliozzi solleva il trofeo! A Guyancourt, vicino a Parigi e con una grande rimonta nel giro finale che lo ha visto risalire dalla nona posizione, Guido Migliozzi ha vinto la 104esima edizione dell’Open de France di golf. Il vice ...A 29 anni dalla vittoria di un italiano, Costantino Rocca, Migliozzi si impone nel torneo francese chiudendo a -16.