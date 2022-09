Gli Usa vogliono accelerare la costruzione di Ssn per l’Australia (Di domenica 25 settembre 2022) Gli Stati Uniti prenderanno in considerazione la possibilità di costruire parte della flotta di sottomarini d’attacco a propulsione nucleare (Ssn) per l’Australia in modo tale allontanare le preoccupazioni di Canberra riguardanti la lacuna nelle capacità subacquee che verrebbero a crearsi con la dismissione dei battelli convenzionali (Ssk) attualmente in servizio. Secondo quanto riferito i battelli InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 25 settembre 2022) Gli Stati Uniti prenderanno in considerazione la possibilità di costruire parte della flotta di sottomarini d’attacco a propulsione nucleare (Ssn) perin modo tale allontanare le preoccupazioni di Canberra riguardanti la lacuna nelle capacità subacquee che verrebbero a crearsi con la dismissione dei battelli convenzionali (Ssk) attualmente in servizio. Secondo quanto riferito i battelli InsideOver.

