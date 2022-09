Giornata elettorale, chi ha già votato. Il report dell’affluenza (in calo) alle 12 (Di domenica 25 settembre 2022) Per il rinnovo della Camera, alle ore 12, ha votato circa il 18,39% degli elettori, secondo l’ultimo report del ministero dell’Interno. Il dato è stato rilevato a 4.014 comuni su 7.904. Nelle elezioni precedenti del 2018, alla stessa ora, si era recato alle urne il 19,18% degli elettori. Il prossimo dato si avrà alle ore 19, mentre per il Senato è previsto solo il dato finale, alle 23. A Roma si registrano code in diversi seggi con elettori che hanno atteso oltre mezz’ora per votare. Forse segno di una discreta affluenza ma, in alcuni casi, anche di lentezze nelle procedure di voto dovute al tagliando antifrode, un sistema di sicurezza messo a punto per contrastare la possibilità di sostituzione della scheda elettorale all’atto del voto. Questa novità, introdotta ... Leggi su formiche (Di domenica 25 settembre 2022) Per il rinnovo della Camera,ore 12, hacirca il 18,39% degli elettori, secondo l’ultimodel ministero dell’Interno. Il dato è stato rilevato a 4.014 comuni su 7.904. Nelle elezioni precedenti del 2018, alla stessa ora, si era recatourne il 19,18% degli elettori. Il prossimo dato si avràore 19, mentre per il Senato è previsto solo il dato finale,23. A Roma si registrano code in diversi seggi con elettori che hanno atteso oltre mezz’ora per votare. Forse segno di una discreta affluenza ma, in alcuni casi, anche di lentezze nelle procedure di voto dovute al tagliando antifrode, un sistema di sicurezza messo a punto per contrastare la possibilità di sostituzione della schedaall’atto del voto. Questa novità, introdotta ...

