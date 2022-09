Giallo su Immobile. Fermato a Malpensa, niente Ungheria: Lotito lo ha bloccato (Di domenica 25 settembre 2022) Ciro Immobile non giocherà Ungheria-Italia il calciatore era pronto a partire ma l’intervento di Lotito ha bloccato la partenza. Questo è in sintesi quanto scrivono i principali portali sportivi italiani. Con Gazzetta dello Sport che spiega: “Ciro Immobile non partirà per l’Ungheria, dove domani sera l’Italia disputerà una nuova gara di Nations League. Ma dietro alla decisione c’è un Giallo. Questa mattina l’attaccante della Lazio aveva infatti effettuato la risonanza magnetica per verificare l’entità del problema al bicipite femorale della coscia destra che lo aveva tenuto fuori dalla sfida con l’Inghilterra. Dopo gli accertamenti per lo staff azzurro il giocatore era disponibile alla partenza (tanto che è arrivato all’aeroporto di Malpensa proprio ... Leggi su napolipiu (Di domenica 25 settembre 2022) Cironon giocherà-Italia il calciatore era pronto a partire ma l’intervento dihala partenza. Questo è in sintesi quanto scrivono i principali portali sportivi italiani. Con Gazzetta dello Sport che spiega: “Cironon partirà per l’, dove domani sera l’Italia disputerà una nuova gara di Nations League. Ma dietro alla decisione c’è un. Questa mattina l’attaccante della Lazio aveva infatti effettuato la risonanza magnetica per verificare l’entità del problema al bicipite femorale della coscia destra che lo aveva tenuto fuori dalla sfida con l’Inghilterra. Dopo gli accertamenti per lo staff azzurro il giocatore era disponibile alla partenza (tanto che è arrivato all’aeroporto diproprio ...

