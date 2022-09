Gf Vip | Giaele De Donà infiamma la Casa col bikini supersexy | «È la nuova Alex Belli»

(Di domenica 25 settembre 2022)Deè entrata nelladel Grande Fratello Vip da poche ore, ma sta già conquistando il pubblico maschile e non solo. Fin dalla sua clip di presentazione la modella e stilista ha subito fatto capire che i telespettatori non rimpiangeranno il concorrente più chiacchierato della scorsa edizione:. Come l’attore, infatti,si è professata a favore dell’amore libero, rilasciando alcune dichiarazioni che hanno sorpreso il pubblico da, ma anche i vipponi che poche ore dopo hanno potuto ammirarla anche con undavvero hot. Il suo amore libero A stupire tutti sono state alcune dichiarazioni sul suo rapporto con il marito, Bradford Beck.De, infatti, ha fatto sapere a tutta ...

