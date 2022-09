GF Vip censura su Barbara d' Urso | la reazione di Pamela Prati VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 25 settembre 2022) L'edizione numero sette del GF Vip potrà essere ricordata per le censure adoperate da parte della regia. In una settimana dall'inizio, sono stati numerosi gli interventi prontamente fatti dagli autori ad ogni parola pronunciata nella Casa più spiata d'Italia. Nella notte è scattata l'ennesimasul nome did'al GF Vip. Tutto è avvenuto durante una conversazione tra Patrizia Rossetti e. Ad un certo il volto delle televendite ha pronunciato il nome della conduttrice di Pomeriggio 5: "Se a me non piace una persona… allora, ti faccio l'esempio did'..." Ladell'ex primadonna nello show televisivo Il Bagaglino è stata esilarante trincerandosi dietro un "no, no", alzando la mano e voltandosi dalla parte ...