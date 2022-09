Gazzetta – Napoli, il Manchester United piomba su Kim: obiettivo già gennaio, la verità sulla clausola da 45 milioni | Mercato (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-23 07:56:50 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Era difficile prendere il posto di uno come Koulibaly ma in questo avvio di stagione Kim non ha fatto rimpiangere l’addio del Comandante di Spalletti. Un approccio super con il campionato italiano, il sudcoreano è stato bravissimo ad inserirsi fin da subito in questo Napoli e a diventarne uno dei giocatori chiave. Contro il Milan ha battagliato per 90 minuti contro un gigante come Giroud e la chiusura all’ultimo minuto su Brahim Diaz con quell’esultanza tutt’altro che orientale fanno capire l’impatto che sta avendo fino ad oggi. SIRENE INGLESI – Eppure il matrimonio Kim-Napoli ha rischiato seriamente di non farsi. Juve, Roma e Inter hanno mostrato interesse, mentre addirittura il Rennes era ad un passo dall’acquistarlo. ... Leggi su justcalcio (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-23 07:56:50 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: Era difficile prendere il posto di uno come Koulibaly ma in questo avvio di stagione Kim non ha fatto rimpiangere l’addio del Comandante di Spalletti. Un approccio super con il campionato italiano, il sudcoreano è stato bravissimo ad inserirsi fin da subito in questoe a diventarne uno dei giocatori chiave. Contro il Milan ha battagliato per 90 minuti contro un gigante come Giroud e la chiusura all’ultimo minuto su Brahim Diaz con quell’esultanza tutt’altro che orientale fanno capire l’impatto che sta avendo fino ad oggi. SIRENE INGLESI – Eppure il matrimonio Kim-ha rischiato seriamente di non farsi. Juve, Roma e Inter hanno mostrato interesse, mentre addirittura il Rennes era ad un passo dall’acquistarlo. ...

