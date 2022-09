Gazzetta: Lazio, Lotito blocca la partenza di Immobile con la Nazionale (Di domenica 25 settembre 2022) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, sebbene la risonanza magnetica effettuata questa mattina avesse dato il via libero a Immobile per partire con la Nazionale per il prossimo impegno in Nations League, si è messo in mezzo Lotito, a bloccare il suo calciatore. Ciro Immobile non partirà per l’Ungheria, dove domani sera l’Italia zdisputerà una nuova gara di Nations League. Ma dietro alla decisione c’è un giallo. Questa mattina l’attaccante della Lazio aveva infatti effettuato la risonanza magnetica per verificare l’entità del problema al bicipite femorale della coscia destra che lo aveva tenuto fuori dalla sfida con l’Inghilterra. Dopo gli accertamenti per lo staff azzurro il giocatore era disponibile alla partenza (volo alle 12 da Malpensa). ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 settembre 2022) Secondo quanto scrive ladello Sport, sebbene la risonanza magnetica effettuata questa mattina avesse dato il via libero aper partire con laper il prossimo impegno in Nations League, si è messo in mezzo, are il suo calciatore. Cironon partirà per l’Ungheria, dove domani sera l’Italia zdisputerà una nuova gara di Nations League. Ma dietro alla decisione c’è un giallo. Questa mattina l’attaccante dellaaveva infatti effettuato la risonanza magnetica per verificare l’entità del problema al bicipite femorale della coscia destra che lo aveva tenuto fuori dalla sfida con l’Inghilterra. Dopo gli accertamenti per lo staff azzurro il giocatore era disponibile alla(volo alle 12 da Malpensa). ...

Noibiancocelest : Lazio, Immobile non parte per l’Ungheria: per la Gazzetta c’è la mano di Lotito - napolista : Gazzetta: Lazio, #Lotito blocca la partenza di #Immobile con la Nazionale La risonanza magnetica ha dato il via li… - tommaso_buonomo : “Secondo - Scibbetto : @Gazzetta_it Siete faziosi cari giornalai...basta con l'attaccare sempre Immobile e la Lazio! - LazioCronaca : @LazioSpace @Gazzetta_it Ma basta con questo Caputo, non perché discuto il calciatore, ma lui stesso ha smentito di… -