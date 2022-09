Gazzetta – Barak | ‘Era fatta al Napoli | parlato anche con Giuntoli Poi alla Fiorentina ritrovati gli stimoli’ Verona furibonda | Mercato

(Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-23 11:14:33 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della: Antonin, centrocampista ceco della, hadal ritiro della Nazionale: “Posso rivelare di aver avuto un incontro personale con il direttore sportivo del, Cristiano, tutto sembrava ok per andare dalal. Poi è arrivata la, era la seconda metà di maggio. Diverse cose sono state risolte efine il trasferimento a Firenze si è concretizzato, e sono felice e soddisfatto di questa scelta. A Firenze ho ritrovato gli stimoli”. A, sponda Hellas, i tifosi non hanno preso bene la parte finale di questa dichiarazione: sui social i tifosi ...

La Gazzetta dello Sport

Ammoniti: Mandragora, Amrabat, Bonaventura,, Coppola, Henry, Hien, Gunter. Angoli: 6 - 3 per la Fiorentina. Recupero: 3'; 5' Dopo cinque turni di astinenza e reduce dal brutto ko in Conference ...