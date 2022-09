Fortissimo, il festival tunisino ma anche calabrese (Di domenica 25 settembre 2022) «Pasolini ha una poetica agra e i suoi versi, da dire, non sono facilissimi, complessi come molti di quelli del Novecento, pur essendo già complessi, ma diversamente, quelli dell’Ottocento, di Manzoni... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 settembre 2022) «Pasolini ha una poetica agra e i suoi versi, da dire, non sono facilissimi, complessi come molti di quelli del Novecento, pur essendo già complessi, ma diversamente, quelli dell’Ottocento, di Manzoni...

SLN_Magazine : Versi e note dall'Italia a El Jem in Tunisia per 'Fortissimo Festival'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - CatelliCatell5 : Lavia e Pasolini al Festival Fortissimo a El Jem in Tunisia - Musica - ANSA - solospettacolo : Lavia e Pasolini al Festival Fortissimo a El Jem in Tunisia - StraNotizie : Versi e note dall'Italia a El Jem in Tunisia per 'Fortissimo Festival' - tbuccico69 : A El Jem in Tunisia il Fortissimo Festival con un omaggio di Gabriele Lavia e Federica Di Martino a… -