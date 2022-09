Folla di fotografi al seggio: Meloni rimanda il voto. Alle 12 affluenza al 18,55%. L’appello al voto con Pino Insegno (Di domenica 25 settembre 2022) Secondo i dati, ancora parziali, del Viminale Alle 12 l’affluenza Alle urne per il rinnovo della Camera è del 18,55%. Le rilevazioni si riferiscono al momento Alle sezioni di 4.671 comuni su 7.904. Il prossimo dato si avrà Alle 19, mentre per il Senato è previsto solo il dato finale, Alle 23. Alle scorse elezioni politiche, nel 2018, alla stessa ora di domenica aveva votato il 19,24% degli aventi diritto. A Roma intanto, al seggio dove Giorgia Meloni doveva votare Alle 11 una Folla di cronisti e fotografi ha convinto la leader di Fratelli d’Italia a rimandare il suo voto a questa sera, dopo le 22. E ciò allo scopo di consentire un ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 settembre 2022) Secondo i dati, ancora parziali, del Viminale12 l’urne per il rinnovo della Camera è del 18,55%. Le rilevazioni si riferiscono al momentosezioni di 4.671 comuni su 7.904. Il prossimo dato si avrà19, mentre per il Senato è previsto solo il dato finale,23.scorse elezioni politiche, nel 2018, alla stessa ora di domenica aveva votato il 19,24% degli aventi diritto. A Roma intanto, aldove Giorgiadoveva votare11 unadi cronisti eha convinto la leader di Fratelli d’Italia are il suoa questa sera, dopo le 22. E ciò allo scopo di consentire un ...

