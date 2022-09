Fiorentina, Terracciano Gollini: una porta per due (Di domenica 25 settembre 2022) In casa Fiorentina prosegue il duello tra Terracciano e Gollini, al momento le gerarchie rispetto a inizio stagione sono stravolte In casa Fiorentina prosegue il duello tra Terracciano e Gollini, al momento le gerarchie rispetto a inizio stagione sono stravolte. Secondo quanto riportato dalla Nazione, a inizio stagione doveva essere l’ex Atalanta il titolare, ma l’alternanza tra i due ha agevolato Terracciano che si è fatto trovare più pronto. Italiano per il momento ha scelto, ma le gerarchie in casa Viola potrebbero essere ribaltate in poco tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) In casaprosegue il duello tra, al momento le gerarchie rispetto a inizio stagione sono stravolte In casaprosegue il duello tra, al momento le gerarchie rispetto a inizio stagione sono stravolte. Secondo quanto rito dalla Nazione, a inizio stagione doveva essere l’ex Atalanta il titolare, ma l’alternanza tra i due ha agevolatoche si è fatto trovare più pronto. Italiano per il momento ha scelto, ma le gerarchie in casa Viola potrebbero essere ribaltate in poco tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

