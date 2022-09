Fiorentina 1957-1958

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 25 settembre 2022) Il gagliardetto della Tra le stagioni a cui appartiene il periodo d’oro della, c’è quella del. Lo scudetto conquistato nella stagione 1955 – 1956 fu l’inizio e poi restarono ai vertici del calcio nazionale per le due stagioni successive con due secondi posti in campionato e con la finale di Coppa dei Campioni persa contro il Real Madrid. La Viola fu la prima squadra italiana ad arrivare alla finale della Coppa dei Campioni dove il suo sogno s’infranse al cospetto delle “merengues” campioni in carica che, peraltro, giocarono la finale in casa. Ladi quella stagione era alla guida di Fulvio Bernadini e nei suoi ranghi erano presenti giocatori di gran classe ed amalgamati. Il gagliardetto odierno è un tipo dal formato del tutto desueto. Infatti in quegli anni la...