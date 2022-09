Festa metodista finisce in tragedia | almeno 7 giovani sono morti dopo un’alluvione

(Di domenica 25 settembre 2022) Unasi è trasformata ben presto in unain Venezuela.sette ragazzi, tuttissimi,annegati, trascinati via dalla corrente del fiume. In Venezuela sette ragazzi, tutti di età compresa tra i 15 e i 27 anni,a causa di una terribile alluvione. Oltre a loro, erano presenti L'articolo NewNotizie.it.

Frankf1842 : RT @FonteUfficiale: In Venezuela, a causa di un forte alluvione, almeno 7 persone sono morte. Le vittime sono di età compresa tra i 15 e i… - FonteUfficiale : In Venezuela, a causa di un forte alluvione, almeno 7 persone sono morte. Le vittime sono di età compresa tra i 15… -

Di Karola Sicali - 25/09/2022 Unasi è trasformata ben presto in una tragedia in Venezuela. Almeno sette ragazzi, tutti giovanissimi, sono morti annegati, trascinati via dalla corrente del fiume. In Venezuela sette ...Facevano parte di un gruppo di circa 40 persone che stava partecipando a un raduno della Chiesaper celebrare unareligiosa . L'alluvione ha colpito le giovani vittime mentre si ...Tragedia in Venezuela, dove a causa di un forte alluvione almeno sette persone sono morte. Le vittime sono tutte giovanissime, di età compresa tra i 15 e i 27 anni. Facevano parte di un gruppo di circ ...Mentre fanno il bagno nel fiume ad una festa arriva l’alluvione, ci sono vittime e dispersi. I dettagli Un bagno in un fiume durante una festa si è trasformato in tragedia. Hanno perso la vita 7 ragaz ...