Ferrari - Granturismo e non solo: le auto a quattro posti secondo Maranello - FOTO GALLERY (Di domenica 25 settembre 2022) Può sembrare strano, ma esistono Ferrari in grado di affrontare viaggi piuttosto lunghi garantendo un discreto confort agli occupanti, magari due in più rispetto a quelli ospitati dalle solite biposto della Casa. Proprio così: dalla 250 GT 2+2 del 1960, sono diverse le vetture di Maranello adatte a ospitare quattro persone, come l'elegante 456 GT, che proprio in questi giorni compie 30 anni, l'attuale Roma, attesa che presto verrà declinata anche in versione scoperta, ma soprattutto la recentissima Purosangue, il primo modello a ruote alte nella storia del Cavallino, nonché con le portiere posteriori. Potete trovare questi e altri esempi nella nostra galleria di immagini, dove ripercorriamo ben 62 anni di vetture a quattro posti prodotte dal marchio del Cavallino. Leggi su quattroruote (Di domenica 25 settembre 2022) Può sembrare strano, ma esistonoin grado di affrontare viaggi piuttosto lunghi garantendo un discreto confort agli occupanti, magari due in più rispetto a quelli ospitati dalle solite biposto della Casa. Proprio così: dalla 250 GT 2+2 del 1960, sono diverse le vetture diadatte a ospitarepersone, come l'elegante 456 GT, che proprio in questi giorni compie 30 anni, l'attuale Roma, attesa che presto verrà declinata anche in versione scoperta, ma soprattutto la recentissima Purosangue, il primo modello a ruote alte nella storia del Cavallino, nonché con le portiere posteriori. Potete trovare questi e altri esempi nella nostra galleria di immagini, dove ripercorriamo ben 62 anni di vetture aprodotte dal marchio del Cavallino.

EquipementsP : Engine Mount For Maserati Quattroporte GranTurismo Ferrari California 226572 - TcWashington3 : The Maggiore GranTurismo is a love letter to the Ferrari 288 GTO #Ferrari #GTO #Maggiore - RValdemburg : Ferrari Granturismo e non solo: le auto a quattro posti secondo Maranello - FOTO GALLERY - MaxOlivo90 : FERRARI - Granturismo e non solo: le auto a quattro posti secondo Maranello - FOTO GALLERY - tyfkmxgbz1744 : RT @MaxoCarHD: 2022 Maggiore GranTurismo based on the 308 Ferrari [3840 x 2160] #bugatti #ferrari #porsche @cars -