Favola della domenica – La mendicante (Di domenica 25 settembre 2022) C'era una volta una mendicante che sostava all'angolo di una strada aspettando qualche passante a cui chiedere una moneta. Era giovane e carina. In realtà, era una fata. Si era trasformata perché voleva ricordare ai passanti, con il suo aspetto leggiadro, che esistevano anche le fate. Solo i fanciullini la riconoscevano. Dai loro carrozzini, le facevano 'ciao ciao' con la mano. Un giorno, un giovane di nome Giacomo si fermò, tolse dalla tasca una moneta e gliela porse dicendo: "Tu sei una fata". "Sei forse un indovino?" "Sì. Sarei contento se mi parlassi di te. Sono un insegnante e vorrei diffondere tra i miei ragazzi delle belle notizie. Non credono quasi a nulla, sai". "Per questo sono qui. Bene, andiamo insieme nel mio regno così potrai vederlo con i tuoi occhi". Seduta stante, ambedue si spostarono tra le dimensioni fino a raggiungere un ambiente splendente di luci ...

