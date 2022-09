Fabio Pigozzi confermato presidente mondiale dei medici dello sport

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 settembre 2022)della Federazione internazionale dina. Il medico e docente universitario è anche capo del Nado, l’organismo italiano che si occupa di antidoping. Già rettore dell’Università Foro Italico di Roma, è laureato inna con una doppia specializzazione in Cardiologia enaè attualmente il solo rappresentante italiano all’interno del Foundation Board della WADA, nonché membro della Health, Medical & Research Commission dell’Agenzia. La nuova elezione adella Fims, avvenuta in Messico, è la quarta perche viene scelto per la prima volta come massimo ...